«Marathon Man» viatjarà a l'Índia en la seva cinquena temporada a Movistar +

Marathon Man tornarà molt aviat al canal # 0 de Movistar + viatjant al centre de l'Índia per recórrer la remota província de Madhya Pradesh, un lloc on córrer s'està despertant. Un viatge a través de ciutats sagrades, rius i comunitats que van inspirar el Llibre de la Selva. Raúl Gómez se submergirà en la tradicional societat índia i coneixerà esportistes que trenquen barreres. El rebrà la nombrosa família de Preety, una dona a la qual les obligacions socials no li impedeixen fer el que estima. I també coneixerà esportistes per als quals córrer significa millorar la seva vida laboral.