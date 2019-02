El canal The CW estudia produir un «reboot» de la reeixida sèrie «Gossip Girl»

El canal The CW està estudiant la possibilitat de ressucitar Gossip Girl, una de les sèries més reeixides dels últims temps als Estats Units. Segons informa TV Line, així ho ha revelat el president de la cadena, Mark Pedowitz, en una trobada amb periodistes. «Hi ha converses, però no sé si ja estem en aquest punt», va dir l'executiu en resposta a un periodista que va preguntar sobre la possibilitat de reactivar la sèrie. «No sé el que seria. Depèn molt dels productors executius Josh Schwartz i Stephanie Savage, perquè no volem fer res sense ells», va dir.