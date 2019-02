Fox renova «Els Simpson» per a dues temporades més

Els Simpson, una de les famílies més estimades de la televisió, continuarà compartint les seves històries un mínim de dues temporades més. Tot i que cada vegada són més les veus que demanen el seu final, Fox ha anunciat, durant la conferència Winter Press Tour desenvolupada per la Television Critics Association (TCA), la renovació de la sèrie per a dues temporades més. D'aquesta manera, la històrica ficció creada per Matt Groening s'allargarà dues temporades més, fent que arribi a la seva 32a temporada.

La ficció animada arribarà d'aquesta manera als 713 episodis, un registre històric amb el qual augmenta el seu rècord després de superar Gunsmoke com la sèrie amb més capítols emesos en la franja de màxima audiència als Estats Units. Tot i que la cadena no ha especificat el nombre d'episodis que contindrà cadascuna d'aquestes dues noves temporades, tot sembla indicar que continuaran amb el promig d'entre els 20 i 25 capítols.

Coincidint amb la seva renovació, que arriba en el mateix any en el qual la sèrie complirà el seu 30è aniversari, el canal Neox estrenarà a partir d'aquest diumenge nous episodis. Els de Springfield arriben al canal per partida doble, amb els episodis El naufragio de la relación i Superfranquíciame.