Atresmedia adquireix els drets per emetre el reeixit drama turc «Madre»

Atresmedia Televisión ha anunciat l'adquisició dels drets per a Espanya del drama turc Madre, ficció que la cadena Nova llançarà «molt aviat i en exclusiva». Distribuïda per Global Agency i coproduïda per MedYapim i MF Yapim, Madre està protagonitzada per Cansu Dere, cèlebre actriu i model, estrella a Turquia i protagonista d'èxits ja coneguts i contrastats a Espanya com Sila i Ezel. Aquesta producció té guió de Berfu Ergenekon i direcció de Merve Girgin Aytekin i Emre Kabakusak, i ha estat venuda a més d'una trentena de països.

«En poc temps Madre es va convertir en tot un fenomen mundial, sent la sèrie més vista a Llatinoamèrica després de Fatmagül. A Xile va ser líder en la seva franja des de la seva estrena, doblant l'audiència dels seus directes competidors i sent Trendic Topic a la xarxa social Twitter durant la majoria de les seves emissions», ha destacat el grup de comunicació.

Basada en un drama japonès de Yuji Sakamoto, el grup Atresmedia ha assenyalat que Madre va ser «la millor estrena» de la temporada 2016/2017 a Turquia.