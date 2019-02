Alfonso Guerra parla sense embuts amb Jordi Évole aquesta nit a «Salvados»

Jordi Évole compleix aquesta nit un dels seus grans somnis des que va començar Salvados: entrevistar Alfonso Guerra. «Crec que, des del primer dia que vaig començar a fer aquest programa, sempre he volgut entrevistar-lo», confessa el presentador a l'exvicepresident del Govern, en el transcurs d'una entrevista que es podrà veure a partir de les 21.30 h a La Sexta. Perquè no hi ha frase que se li resisteixi a Alfonso Guerra, l'home que va interpretar el destí del PSOE durant dues dècades. Guerra també exhibeix els seus silencis en diversos moments, com quan Évole li treu el tema del feminisme.