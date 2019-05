El «Quèquicom» del canal 33 descobreix els secrets del Zika

El programa de divulgació científica Quèquicom del canal 33, presentat per Jaume Vilalta, estrena aquesta nit un reportatge sobre el Zika, un virus que traspassa fronteres i genera una alerta global especialment pels nombrosos casos de microcefàlia. La reportera Georgina Pujol, embarassada de 24 setmanes, es pregunta sobre el perill d'infecció a Catalunya.

El virus del Zika s'ha convertit en un perill per a les dones gestants, que són la veritable població sensible. Si el virus passa a la placenta de l'embrió o del fetus, al cordó umbilical, al cos de l'encara nonat i finalment arriba al cervell, pot causar-hi diverses malformacions i la temuda microcefàlia.

Les femelles de mosquit són les úniques que ens piquen i poden transmetre la malaltia. Són vegetarianes, però per fer els ous necessiten, imperativament, una proteïna que només tenen els animals de sang calenta. És per això que aquesta malaltia s'ha acabat convertint en una lluita de mare contra mare.

En un adult sa, aquest virus provoca una mena de grip lleu. Es transmet per una picada del mosquit de la febre groga ( Aedes aegypti), tot i que també es pot contagiar per via sanguínia i sexual. De moment, el vector del Zika no ha arribat a l'estat espanyol però s'està propagant ràpidament per Amèrica.