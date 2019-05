Miki puja en les apostes d'Eurovisió i ja tempteja el «top 10»

Miki, el representant espanyol a Eurovisió 2019, ha experimentat un notable ascens en les apostes del festival en les últimes hores, després de desenganxar-se del lloc 20 en el qual portava enclavat gairebé des de l'inici dels pronòstics per començar a encarar ara un possible «top 10».

La venda, cançó que interpretarà el jove català i que es presenta com una festiva fusió de cantarelles mediterrànies entre ska i rumba, apareix aquesta setmana en el quinzè lloc de la classificació, encara que ha arribat a rascar algun esglaó més en els vaticinis i col·locar-se fins i tot en el catorzè.

És la primera vegada que la proposta espanyola, que ha composat el líder del grup català La Pegatina, escala tan alt des que va ser presentada per RTVE i seleccionada pel públic espanyol en un programa especial en què Miki va competir al costat d'altres exconcursants del concurs Operación Triunfo 2018.

En primer lloc en les apostes es mantenen l'holandès Duncan Laurence, amb la intimista Arcade, seguit del rus Sergey Lazarev amb l'aposta per l'èpica i el refilet de Scream i, després d'ells, una de les propostes més compromeses i contemporànies d'aquesta edició, Solde, de l'italià Mahmud.

Espanya no arriba al «top 10» d'Eurovisió des de la participació de Ruth Lorenzo el 2014 amb el tema Dancing in the rain i, des d'aleshores, el país ha encadenat un seguit d'edicions en els últims llocs de la classificació.

Per aconseguir entrar entre els deu primers, Miki hauria d'imposar-se a propostes com el gòspel Too late for love del suec John Lundvik, el pop ballable Replay de Xipre amb Tamta o la maltesa Chameleon de Michela, el cant d'apoderament femení Better love de la grecocanadenca Katerine Duska, el metal estil Rammstein dels islandesos Hatari amb Hatrio mun sigra i la tribal Telemóveis de l'inclassificable portuguès Conan Osíris.

Per rascar punts amb una escenografia més impactant, Espanya ha contractat aquesta vegada els serveis del director artístic Fokas Evagelinos, amb llarga experiència en el concurs en què, per exemple, va ajudar a la primera victòria de Grècia l'any 2005 amb la cantant Helena Paparizou i l'enganxís tema My number one.