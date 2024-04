RTVE aprova 'in extremis' el fitxatge de David Broncano per dues temporades

A la quarta va la vençuda. Després de diversos intents, RTVE ha aconseguit donar llum verda al fitxatge de David Broncano per emetre el seu programa de La Resistencia la temporada que ve, a partir del setembre. El Consell d'Administració de la corporació ha pres la decisió favorable aquest dimecres al matí, a la quarta reunió celebrada per prendre una decisió sobre el polèmic contracte, de dos anys i 28 milions d'euros.

La votació ha tirat endavant in extremis, gràcies a l'absència de l'expresidenta cessada de RTVE, Elena Sánchez, i al vot de qualitat de la presidenta interina, la socialista Concepción Cascajosa, que ha aplicat després de rebre l'aval de l'Advocacia de l'Estat. RTVE dóna així llum verda de manera definitiva a l'operació Broncano, que ha destapat una guerra interna a la corporació marcada per l'interès de Moncloa de situar el presentador de La Resistencia com a contrapès a El Hormiguero, de Pablo Motos. Un assumpte que s'ha arribat a colar al debat parlamentari del Congrés aquest dimecres.

L'última reunió de dijous passat, 4 d'abril, va ser suspesa després que Sánchez s'absentés al·legant motius de malaltia, i que la seva successora, Cascajosa, demanés informes a l'Advocacia de l'Estat i a la SEPI per resoldre dubtes jurídics sobre la votació.

El Consell, format per nou consellers -després de la dimissió de José Manuel Pérez Tornero- , ha de prendre les decisions per majoria absoluta, cosa que obliga a tenir cinc vots. Però en aquesta ocasió només se n'han necessitat quatre, després que el Ministeri de Presidència, a través de l'Advocacia de l'Estat, donés l'aval a Cascajosa perquè pogués exercir el vot de qualitat en aquest cas.

L'advogacia de l'estat, clau

Així, l'informe jurídic remès aquest dimarts a RTVE establia que, en cas d'empat entre els vots a favor i la resta d'opcions, decidís el vot de Cascajosa, permetent que el recompte de la majoria es fes comptant amb els consellers presents a la reunió, sense comptar aquells que s'absentessin. L' absència de Sánchez ha facilitat així que l' operació tirés endavant. L'expresidenta havia mostrat el seu rebuig al contracte per l'alt desemborsament, i només s'avenia a recolzar la proposta si es limitava a un any i 14 milions, una opció que ella mateixa va intentar sense èxit negociar amb David Broncano. Però finalment ha optat per permetre l'operació amb la seva absència.

Si hagués acudit i s'hagués abstingut, el fitxatge hauria decaigut. El Consell ha aprovat el contracte amb els vots de la mateixa Cascajosa, el de l'altre conseller proposat pel PSOE; Ramón Colom, el del PNB, Juan José Baños -que ha delegat el seu vot-, i el conseller afí a Podem, Roberto Lakidain. En contra, el dels consellers del PP, Consuelo Aparicio, Jenaro Castro i Carmen Sastre, mentre el van conseller del PCE -avui Sumar-, José Manuel Martín Medem, ha advocat per l'abstenció.

Pugna interna

L'operació ha tensat fins a l'extrem les costures de RTVE i ha descobert una pugna interna important on conflueixen les pressions polítiques i les conteses personals que es va saldar fa dues setmanes amb els cessaments creuats de director de Continguts, José Pablo López, i l'expresidenta interina, Elena Sánchez.

Precisament Sánchez tenia el vot clau, després que a la primera reunió de l'11 de març rebutgés la primera proposta del contracte, amb una vinculació per a tres anys i 42 milions d'euros, que finalment va ser reduïda a dos anys. Estava previst que aquesta proposta s'aprovés el 26 de març, però l'esclat de la reunió dels cessaments va obligar a posposar el debat, i la setmana passada, el 4 d'abril, tampoc no es va arribar a abordar davant l'absència de Sánchez. Ha estat a la quarta reunió, i aquesta vegada gràcies al nou plançó de l'expresidenta, quan ha pogut tirar endavant.

A la reunió d'aquest dimecres també s'ha tombat el contracte de 4,5 milions d'euros amb La Coproductora, la productora de José Miguel Contreras, director de Continguts de Prisa Media, per al programa presentat per Arturo Valls, That's my jam, que la temporada passada es va estrenar a Movistar+ amb unes dades d'audiència discretes. Sí que s'ha aprovat la renovació de la sèrie 'El Cazador', que ja s'ha renovat en ocasions anteriors des de la seva estrena el 2020.

Adaptar 'La Resistencia'

RTVE comptarà així a partir del setembre amb la figura del presentador Broncano i un format similar al de La Resistencia, encara que amb adaptacions. En la proposta del contracte aprovada aquest dimecres, s'obliga la productora externa a respectar el Manual d'Estil de la corporació, cosa que garanteix que el format del programa sigui reconeixible i mantingui la seva identitat pròpia, però elimina cert tipus de llenguatges, assumptes i personatges que no encaixen amb una corporació pública.

De manera, algunes de les preguntes habituals del programa -com el nombre de relacions sexuals dels entrevistats- haurien de ser omeses per respectar el to de la cadena. "Broncano sap que hauria de portar un perfil nou de gent a l'estudi i un altre perfil de guió", adverteixen a RTVE. Tot i que tot seria, apunten, "dins d'aquest marc reconeixible que té".

Entre els partidaris del fitxatge, es considera que és una manera de rejovenir el públic objectiu, ara situat als 65 anys, i com una forma d'”arrossegar” audiència dels seguidors de Broncano per a l'anomenat access prime-time, la franja entre les 21.30 i les 23 hores, tot just després de l'informatiu. Un espai on TVE no aconseguir competir malgrat les diferents apostes que ha fet, l'última pel programa 4 Estrelles, protagonitzat per Antonio Resines i produït per Dani Écija, que només ha aconseguit entre el 7 i el 8% de share, la meitat del que aconsegueix habitualment El Hormiguero.