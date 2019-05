Miley Cyrus torna a la tele amb «Black Mirror»

La popular cantant i actriu nord-americana Miley Cyrus formarà part de l'elenc de la cinquena temporada de "Black Mirror", que s'estrenarà a la plataforma digital Netflix el proper 5 de juny.

"Black Mirror" ha presentat aquest dimecres a les xarxes socials el tràiler d'avançament d'aquesta nova temporada, un clip en què, a més de Miley Cyrus, apareixen actors com Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport i Ludi Lin.

En paral·lel al seu llançament com a estrella del pop, Miley Cyrus va desenvolupar la seva carrera com a actriu encarnant el personatge de Hannah Montana en diferents produccions infantils i protagonitzant pel·lícules com "The Last Song" (2010) o "LOL" (2012).

El seu últim paper d'importància com a actriu va ser en la sèrie limitada d'Amazon "Crisis in Six Scenes", que es va emetre en 2016 i que va ser la primera incursió a la petita pantalla del director, guionista i actor Woody Allen.



La 5a temporada de "Black Mirror" comptarà amb 3 episodis

Creada per Charlie Brooker, aquesta sèrie ha captivat el públic per les seves profundes, sorprenents i, sovint, fosques reflexions sobre la tecnologia i el futur de la societat en relació a temes com les xarxes socials o la intel·ligència artificial.

Els episodis d'aquesta sèrie són independents entre ells i presenten cadascun una nova història amb diferents personatges.

L'última entrega de "Black Mirror" va ser "Bandersnatch", una pel·lícula interactiva que es va estrenar el passat 28 de desembre a Netflix i que permetia als espectadors decidir en alguns punts de la seva narració audiovisual com volien que continués la història.

Les similituds entre aquesta cinta i els llibres de la col·lecció "Elige tu propia aventura" no van passar desapercebuts, tant que l'editorial Chooseco, la responsable d'aquests volums destinats al públic més jove, va denunciar a Netflix el gener passat per un presumpte delicte d'infracció d'una marca registrada.