«Black Mirror» tornarà amb tres nous episodis el pròxim 5 de juny

Després d'estrenar la seva primera pel·lícula interactiva, un experiment titulat Bandersnatch, a finals de l'any passat, Black Mirror tornarà molt aviat amb una cinquena temporada que constarà de tres lliuraments. Segons informa el portal Variety, Netflix ha fixat el 5 de juny com el dia per llançar els tres nous episodis de la sèrie creada per Charlie Brooker.

Les noves aventures de la ficció futurista compten amb un elenc de luxe en el qual destaquen Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport i Ludi Lin.

La tecnologia i les seves conseqüències socials seguiran sent l'eix central de la sèrie. La breu peça de resum que la plataforma nord-americana ha publicat com a avançament permet preveure que la producció tornarà a oferir una reflexió sobre els mitjans de comunicació i les xarxes socials. També hi haurà intel·ligència artificial i realitat virtual.

En aquest avançament destaca la presència de la cantant i actriu Miley Cyrus. Concretament, en la trama protagonitzada per l'estrella del pop, l'exestrella de Disney es mimetitza amb una artista amb milers de fans i que sembla haver patit una gran transformació per assolir un major nivell de fama.