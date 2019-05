Holanda guanya Eurovisió amb una balada intimista

El favorit en totes les apostes, Duncan Laurence, va acabar sent el vencedor del festival d'Eurovisió, celebrat dissabte a Tel Aviv (Israel).

La 64a edició del festival va concloure després de les actuacions dels 26 participants del certamen, saldat amb la victòria del cantant neerlandès, mentre que Miki Núñez, representant espanyol, va acabar en el 22è lloc.

«La música sempre va en primer lloc», va recordar Laurence durant els seus agraïments. L'intèrpret, emocionat, va demanar als eurofans que cantessin al seu costat el tema vencedor d'Eurovisió: Arcade.

El representant holandès, favorit segons les apostes, va ser qui va acabar alçant-se amb l'anhelat micròfon de cristall, que va rebre de Netta, guanyadora de l'última edició.

Itàlia va aconseguir un meritori segon lloc, i va completar el podi Rússia amb l'actuació de Sergey Lazarev.

Una de les sorpreses va ser el lloc de Suècia, representada per John Lundvik. La seva cançó, Too late for love, era una de les favorites en les apostes, però tan sols va aconseguir el sisè lloc.

Miki no convenç Europa

Tot i l'optimisme que portava la comitiva espanyola, La Venda va caure... però només es va aixecar fins al 22è lloc. Miki Núñez, el representant triat a través d' Operación Triunfo, ha millorat el resultat de l'anterior edició, en què Alfred i Amaia van defensar Tu canción i van obtenir el lloc número 23.



Reivindicacions per Palestina

Els integrants del grup Hatari, representants d'Islàndia en el certamen, van mostrar a càmera banderes palestines durant el recompte de vots populars. Els presentadors del festival van continuar amb el recompte de vots, ignorant l'acte dels islandesos.

Els integrants de Hatari no van ser els únics a fer reivindicacions al voltant del conflicte israelià-palestí, ja que durant l'actuació de Madonna també van aparèixerdos ballarins que, en la coreografia, s'abraçaven d'esquena. El ballarí de l'esquerra duia a l'esquena la bandera israeliana, mentre donava la mà a la persona de la dreta, amb la palestina.