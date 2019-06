Netflix prepara una nova sèrie d'animació sobre «Jurassic World»

Steven Spielberg i Netflix ja treballen en Jurassic World: Camp Cretaceous, una nova sèrie d'animació que expandirà l'univers de les reeixides pel·lícules de la saga Jurassic Park, i que arribarà a la plataforma de continguts en streaming l'any vinent. L'aclamat director nord-americà exercirà de productor de la ficció.

Camp Cretaceous, que estarà dirigida a tots els públics, ambientarà la seva trama en la mateixa línia de temps que l'exitosa cinta de 2015 Jurassic World, dirigida per Colin Trevorrow, que tornarà a fer-se càrrec de la franquícia en la futura tercera entrega de la saga, després que la segona estigués dirigida pel realitzador català Juan Antonio Bayona.

La nova sèrie d'animació seguirà un grup de sis adolescents que han estat escollits per viure una experiència única: participar en les activitats d'un nou campament situat al costat oposat de l'illa Nublar. No obstant això, per culpa d'un incident, els joves acabaran perduts al mig de la perillosa zona habitada pels dinosaures. Aquest fet els obligarà a unir les seves forces si volen sortir amb vida d'un món ple de criatures desitjoses de devorar-los.

Segons ha informat Netflix, la sèrie tindrà l'essència de la franquícia d'Universal Pictures i Amblin Entertainment, que va començar el 1993 amb l'estrena de Parc Juràssic que va dirigir el mateix Steven Spielberg.