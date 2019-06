TVE adapta la novel·la d'Isabel Allende «Inés del alma mía»

Inés del alma mía és la novel·la del 2006 traduïda a més de 30 idiomes de l'escriptora xilena Isabel Allende. Aquesta es basa en la vida d'Inés Suárez, una extremenya que al segle XVI va formar part de la primera expedició que va arribar a Xile, convertint-se així en la primera dona espanyola que va trepitjar territori xilè. Allende explica com l'espanyola es va embarcar en aquest viatge a la recerca d'un marit perdut i es va acabar enamorant de Pedro de Valdivia, que liderava l'expedició en la qual es va unir Suárez.

TVE, juntament amb la cadena xilena Chilevisión i la productora Boomerang TV, prepara l'adaptació de la novel·la a la sèrie que s'emetrà per les televisions. L'actriu Elena Rivera Cuéntame como pasó interpretarà la protagonista.

La sèrie comptarà amb vuit episodis i un cop s'estreni a TVE i Chilevisión, s'incorporarà al catàleg d'Amazon Prime Video per a Espanya, Amèrica Llatina i els Estats Units. Alejandro Bazzano La Casa de Papel i Nicolás Acuña dirigiran la sèrie i el guió anirà sota la firma de Paco Mateo. L'autora de la novel·la, Isabel Allende, supervisarà la sèrie des del principi per seguir-ne el procés d'adaptació. La ficció es començarà a rodar al setembre en escenaris naturals d'Extremadura i Andalusia, l'equip també es traslladarà a Amèrica, per rodar en localitzacions de Xile i el Perú.