José María García repassa la seva trajectòria en un programa de Teledeporte

El periodista esportiu José María García repassa la seva vida i la seva trajectòria professional en un lliurament doble del programa Conexión Vintage (Teledeporte), que dirigeix i condueix Paco Grande. Vintage Supergarcía s'emet avui i demà a partir de les 23.00 hores. «García torna a enfundar-se la capa de Súper i reparteix a tort i a dret», assegura Grande a la web de TVE.

Durant més de tres dècades, García va ser el gran referent del periodisme esportiu a Espanya, i el precursor d'un model radiofònic, el del programa esportiu en horari de matinada, que encara avui es manté. En la seva dilatada trajectòria, García va passar per les principals cadenes de ràdio, amb una audiència milionària. Però aquesta condició de «locutor estrella» no va implicar que adoptés una actitud acomodatícia: García sempre va ser un observador crític i no va deixar mai de denunciar les corrupteles que envoltaven al negoci esportiu, especialment al vinculat amb el futbol.

Vintage Supergarcía recupera àudios de l'etapa professional del periodista, que es combinen amb una entrevista feta per Grande.