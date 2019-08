Competència multa Mediaset per excedir els límits de temps de la publicitat

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multat el grup Mediaset amb 365.301 euros per haver excedit el temps màxim de publicitat durant les seves emissions. Les faltes s'han detectat entre els mesos de desembre del 2018 i febrer del 2019 en quatre dels seus canals: Telecinco, Cuatro, Energy i Divinity. La llei estableix que els anuncis publicitaris sobre els mateixos programes i productes no poden superar els 5 minuts per hora, i que els missatges publicitaris i de televenda no han d'excedir els 12 minuts per hora.