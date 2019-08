Netflix estrenarà un documental sobre Bill Gates el 20 de setembre

El documental Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates arriba a Netflix el 20 de setembre. La producció, dirigida pel guanyador d'Òscar Davis Guggenheim, tindrà tres episodis. En ell es podrà veure el fundador de Microsoft intentant resoldre alguns dels reptes de la humanitat mitjançant les seves accions filantròpiques.

«Davis va tenir la idea de fer un documental que es fixés en els grans projectes que porto a terme i que no podrien passar d' altra manera, i això em va semblar interessant», va declarar Bill Gates. «Pot semblar extrany fer aquest documental mentre encara estiguem enmig d'aquests problemes, però espero que més gent s'hi impliqui i ajudi a solucionar-los». Per la seva banda, Guggenheim explica que va pensar en Gates perquè sabia «que no voldria fer cap obra promocional sobre la seva obra».

Després de deixar el càrrec de conseller delegat de Microsoft el 2000, Gates i la seva dona van llançar la Fundació Bill and Melinda Gates. Des de llavors, la fundació ha invertit més de 36 mil milions de dòlars en salut mundial, socors d'emergència, educació i pobresa. En concret, la Fundació ha prioritzat eliminar la malària, l'Ebola i la poliomielitis als països en desenvolupament, així com millorar l'accés a les vacunes. Gates també va crear el Giving Pledge, que repta els multimilionaris a comprometre's a cedir la majoria dels seus diners a beneficència.