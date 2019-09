La SER Catalunya continua apostant per Josep Cuní

La SER Catalunya va iniciar ahir la nova temporada radiofònica amb novetats a la programació i noves veus. L'emissora consolida el matinal Aquí, amb Josep Cuní, estrenat fa un any, i aposta per la franja del migdia amb el Què t'hi jugues de Sique Rodríguez, amb un format d' infotainment d'esports de 12 h a 13 h. A les set de la tarda, la periodista Carla Turró es mantindrà al capdavant d' El Balcó, que s'ampliarà a dues hores (de 19 h a 21 h) i evolucionarà cap a magazine de vespre. Paral·lelament, l' Espècies protegides d'Òscar Moré canvia d'horari i ocuparà la sobretaula radiofònica (15.20 h a 16 h).

En aquesta nova temporada, l'emissora també incorporarà nous col·laboradors a l'antena, com Rafael Nadal, Judit Mascó, Gemma Ubasard, Joan Tapia, Anna Cristeto, Marta Alós, Ada Parellada, David Carabén, Raül Llimós, Joan Poquí, Santi Balmes, Shuarma, Joan Tardà, Joana Ortega, Santi Millán, José Antonio Ponseti, Álvaro Benito, David Selvas, Najat El Hachmi o Mar, entre d'altres.

Què t'hi jugues manté al capdavant Sique Rodríguez, que conduirà el programa, acompanyat de Lluís Flaquer. Entre els fitxatges d'aquesta temporada hi ha l'exjugador Álvaro Benito i els periodistes Joan Poquí i Raül Llimós, ex-cap d'esports de RAC 1 que torna així a la ràdio. El programa tindrà vida més enllà de la ràdio amb l'emissió, cada dilluns a través de Youtube, d' El VAR del Què t'hi jugues, amb la participació d'alguns dels seus col·laboradors més populars.



«El Balcó» amplia horari

El programa informatiu més veterà de la SER a Catalunya, El Balcó, de Carla Turró, amplia aquest curs el seu horari fins a les dues hores (dl. a dv. de 19 a 21 h), buscant un to més reflexiu i disposat a explicar grans històries. Amb veus noves com les de Santi Balmes, Santi Millán, David Carabén, Judit Mascó, David Selvas, Najat El Hachmi, Ada Parellada i Mar Coll, que s'incorporen al programa, que també comptarà amb veus experimentades de la política. Joan Bofill i Guillem Carreras conduiran les desconnexions per a Catalunya d' Hoy por Hoy, mentre Sergi Caballero seguirà al capdavant d' Hora 14 Catalunya (dl. a dv. de 14.05 a 14.30). D'altra banda, Òscar Moré trasllada les seves Espècies Protegides a un nou horari (dl. a dv. de 15.20 a 16.00 h), convertint el programa en una sobretaula radiofònica.