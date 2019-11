La cadena ABC prepara una nova seqüela del reeixit drama «Revenge»

La febre dels remakes i reboots. La cadena ABC ha donat llum verda a la producció de la seqüela de Revenge, un dels drames més populars de l'última dècada al canal. Segons el portal Deadline, la cadena està treballant en aquest projecte, que girarà al voltant del drama que van protagonitzar Emily VanCamp i Madeleine Stowe entre 2011 i 2015. Segons la mateixa informació, la nova producció conservarà tant el nom com l'equip creatiu de la ficció original, tot i que no comptarà amb tot l'elenc. La sèrie abordarà la història d'una jove immigrant llatina que arribarà a Malibú per venjar-se d'una dinastia farmacèutica.