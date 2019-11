Netflix renova la sèrie «Hache» per a una segona temporada

Les històries ambientades en el tràfic d'heroïna a la Barcelona dels anys 60, en un moment de ple desplegament econòmic i social, tindran continuïtat a Netflix. La plataforma de continguts en streaming ha confirmat la renovació per a una segona temporada de la sèrie produida a Espanya i protagonitzada per Adriana Ugarte, Javier Rey i Eduardo Noriega.

Estrenada el passat 1 de novembre, Hache és una de les grans apostes de producció pròpia per Espanya. La sèrie, la primera temporada de la qual consta de vuit capítols, es va rodar en diversos escenaris situats a Barcelona, Tarragona i Manresa.

La renovació ha estat anunciada mitjançant un sorprenent vídeo publicat a les xarxes socials. «Des del primer dia vaig tenir el pressentiment que Hache podria acabar amb mi. He estat el seu mestre, li he ensenyat tot el que sap. Ha après de pressa. A la vida cal triar. I ella sembla que ha triat ocupar el meu lloc. Bona sort, Hache. La necessitaràs», amenaça en aquest breu vídeo el mafiós Malpica -personatge interpretat per Javier Rey- en un missatge dirigit a la protagonista, Helena, a qui dona vida Adriana Ugarte. Per ara no s'han revelat més detalls sobre la nova temporada, que arribarà amb tota probabilitat a finals de l'any vinent.