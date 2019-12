Atresmedia estrenarà «La Valla» al mes de gener en «streaming»

El grup Atresmedia va presentar ahir en el marc del Festival MiM Series 2019 la seva nova sèrie original, La Valla, que s'estrenarà el pròxim mes de gener a través de la seva plataforma en streaming AtresPlayer Premium, on els subscriptors podran gaudir d'un nou episodi cada setmana. La ficció arribarà en obert més tard a través d'Antena 3 el 2020. La Valla és una creació de Daniel Écija produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Good Mood i Globomedia. La producció compta amb 13 capítols de 50 minuts de durada cadascun.

Protagonitzada per Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk i Eleonora Wexler, La Valla s'ambienta en una distopia futurista. La creixent escassetat de recursos naturals ha convertit les democràcies occidentals en règims dictatorials. Mentre la vida a les àrees rurals es fa impossible, la capital ha quedat dividida en dues regions fèrriament tancades: el Sector 1 (el del govern i els privilegiats) i el Sector 2 (la resta). L'única manera de passar d'una zona a una altra és creuar la tanca. No obstant això, només alguns privilegiats compten amb els permisos per poder creuar quan vulguin la frontera. En aquest món, una família treballadora lluitarà contra un sistema corrupte per recuperar la petita Marta, que es troba segrestada a la zona governamental.