El 33 emet avui la gala Agbar amb les actuacions del disc de La Marató

El 33 emetrà avui a les 21.55 h la Gala Agbar, les músiques de La Marató, un programa especial que recollirà les 20 cançons del disc de La Marató, que ha celebrat els 15 anys. Serà un recull amb diferents formats entre els quals hi haurà les vuit actuacions de la gala Agbar, que es va celebrar a La Paloma, algunes de les interpretacions del mateix dia de La Marató i fragments del making of d'aquesta edició del disc.

El disc de La Marató ha comptat amb la col·laboració d'artistes internacionals de renom com Alan Parsons, Good Save the Queen i la cantant israeliana Noa, i d'altres del panorama nacional com Miki Núñez, Lola Indigo i Pasión Vega.