La directora del Mobile World Capital rebrà el premi Gran Cactus 2020

La sisena edició dels Premis Cactus als millors projectes de màrqueting, comunicació i noves tecnologies de Catalunya i Catalunya Nord tindran lloc al Teatre Municipal de Girona el 6 de maig. La directora general de la GSMA Mobile World Capital, la libanesaTherese Jamaa, rebrà enguany el premi Gran Cactus «per la seva tasca en la difusió del coneixement digital i l'ús del big data, i pel seu entusiasme a l'hora de millorar la vida de les persones a través de la tecnologia», segons destaca l'organització. La presidenta de l'Associació Premis Cactus, Anna Carbonell, va destacar ahir, en un acte celebrat a l'ajuntament de Girona, que aconseguir que Therese Jamaa vingui a recollir el premi «és un honor tant per a l'organització com per a la ciutat».

Els Cactus també lliuraran els premis a Instagramer de l'any, Youtuber de l'any, Millor web, Millor app, Millor projecte tecnològic, Millor videojoc, Millor innovació del productes, Millor campanya de comunicació, Millor campanya de màrqueting, Millor campanya de màrqueting Social, Gran Premi Cactus i Cactus Honorífic.