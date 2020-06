El corresponsal Tomàs Alcoverro rebrà el premi Ofici de Periodista, que atorga el Col·legi de Periodistes, per « l'excel·lència i l'ètica amb la qual ha exercit la seva professió durant la seva trajectòria, especialment en el tractament informatiu a l'Orient Mitjà».

Tomàs Alcoverro Muntané, nascut a Barcelona, el 4 de novembre de 1940, ha estat corresponsal de La Vanguardia a Beirut des del 1970 amb un parèntesi de dos anys, del 1977 al 1978, en el qual va ocupar la corresponsalia del diari a París. Abans de treballar com a redactor la capçalera barcelonina, havia col·laborat a El Correo Catalán, l' ABC i Destino.

Entre d'altres guardons, Alcoverro ha rebut el Premi Manuel Vázquez Montalbán (2004) que també atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Creu de Sant Jordi (2006).

El lliurament del premi, decidit enguany per unanimitat per la Junta de Govern del Col·legi, està previst per a la tardor d'aquest 2020 a Barcelona.