El 33 repassa els 30 anys del Festival Castell de Peralada

Avui, a partir de les 23.45 h, el 33 dedicarà la nit al Festival Castell de Peralada amb un documental que en repassa els 30 anys de trajectòria i amb l'emissió de l'òpera Rinaldo. L'especial començarà amb l'emissió del documental Turandot. La desconstrucció. Retrat del Festival Castell de Peralada. Amb el fil argumental del muntatge espectacular de l'òpera, que es va programar l'edició del 2016, mostra el treball que hi ha al darrere del festival i és l'excusa per fer una mirada a tres dècades en què Peralada ha reunit cada estiu obres, artistes i companyies de primera categoria internacional per apropar-los al públic que viu o estiueja a la Costa Brava.

El programa compta amb la participació de personalitats artístiques que van passar pel festival en aquella ocasió, com ara Ferran Adrià, Montserrat Caballé, Josep Carreras, Plácido Domingo, Jaume Aragall, Joan Manuel Serrat, Tamara Rojo, Ángel Corella, Gil Roman, Sara Baras, Joan Font o Roberto Alagna, entre d'altres. També hi ha les intervencions d'Oriol Aguilà, director del Festival de Peralada, i d'Isabel Suqué, directora de la Fundació Castell de Peralada, que expliquen la trajectòria d'aquesta cita cultural dels estius dels últims 30 anys a la Costa Brava.

A continuació, a les 00.15 h, el 33 oferirà Rinaldo, una les òperes més cèlebres de Georg Friedrich Händel, que es va poder veure al Festival de Peralada l'estiu del 2018. Considerada una obra colossal, narra la història d'amor entre el guerrer cristià Rinaldo i Almirena en el context de la primera croada contra l'imperi otomà. Händel la va reescriure el 1731 per al «castrato» Senesino, en una trama de templers i croats a la conquesta de Jerusalem, que presenta una història entre guerres però amb l'amor com a principal objectiu durant tota l'obra. L'església del Carme va ser l'escenari d'aquesta estrena, que compta amb el contratenor Xavier Sabata, amb la direcció musical de Dani Espasa.