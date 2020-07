Évole estrenarà el documental de Pau Donés al Festival de Málaga

Eso que tú me das, el documental sobre el cantant Pau Donés, s'estrenarà el pròxim 26 d'agost al Festival de Málaga. Es tracta d'un treball que han dirigit Jordi Évole i Ramón Lara i es presentarà en la secció Málaga Premiere, que queda fora de concurs.

Segons ha explicat Évole, Donés, que va morir el passat 9 de juny, va trucar-lo des de l'hospital i li va dir: «Em queden molts pocs dies de vida i els vull passar a la casa de la Vall d'Aran. M'agradaria que pugessis, que puguéssim xerrar, que la gravis i que facis amb ella el que vulguis». Eso que tú me das és el resultat d'aquesta conversa i ha estat produït per Atresmedia i Producciones del Barrio, que s'encarregarà també de les ventes internacionals del documental.

A la mateixa secció s'estrenaran altres produccions com ara HIT, la sèrie de TVE protagonitzada per Daniel Grao i dirigida per Joaquín Oristrell; la pel·lícula Mi gran despedida, d'Antonio Hens i Antonio Álamo; 75 días, de Marc Romero; Dehesa, el bosque del lince ibérico, de Joaquín Gutiérrez Acha, i A stormy night, de David Moragas.