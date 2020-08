La versió VIP de «Quién quiere ser millonario?» comptarà amb Loles León i Eva Hache

'Quién quiere ser millonario?' està preparant la seva tornada a Antena 3 i ho farà amb una versió VIP. Loles León i Eva Hache seran dos de les concursants que posaran a prova els seus coneixements de cultura general i participaran en els nous lliuraments del concurs presentat per Juanra Bonet, segons ha informat el portal Vertele.

L'actriu, actual rostre de 'La que se avecina' a Telecinco, saltarà per uns moments a la cadena rival com a concursant VIP. També ho farà la còmica, que ha exercit el rol de 'La paisana' a La 1 de TVE després de ser jurat de les tres primeres temporades de 'Got Talent España'.

D'aquesta manera, Loles León i Eva Hache s'uneixen a una llarga llista de famosos que participaran en un dels xous més coneguts del món. Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Espido Freire, Lydia Valentín, Javier Sardá, David Broncano i Antonio Garrido, presentador del format durant la seva etapa l'any 2009, seran també concursants d'aquests nous lliuraments.