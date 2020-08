TVE comença a rodar la quarta temporada de la sèrie «Estoy vivo» amb Alejo Sauras

TVE, Globomedia i Good Mood han començat el rodatge de la quarta temporada de la sèrie Estoy vivo. Els nous capítols de la ficció creada per Daniel Écija arribaran al prime time de la cadena pública l'any vinent. L'actor Alejo Sauras, que a la sèrie interpreta El enlace, va ser l'encarregat de donar la notícia als seguidors de la sèrie. Sauras és el primer protagonista que la cadena confirma per als nous episodis. Encara es desconeix si la resta d'actors, com ara Anna Castillo, Lucía Caraballo, Jan Cornet i Aitana Sánchez-Gijón, seguiran a la ficció.