«El ala oeste de la Casa Blanca» farà un episodi per animar el vot als EUA

HBO Max està preparant un episodi especial de la sèrie El ala oeste de la Casa Blanca, emesa entre 1999 i 2006, per animar el vot a les eleccions nord-americanes del 3 de novembre. Aaron Sorkin, creador de la sèrie, dirigirà el capítol. Els actors originals, com ara Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff o Bradley Whitford, també hi participaran.

La iniciativa sorgeix per donar suport a l'organització no benèfica When we all vote, encapçalada per Michelle Obama. De fet, l'ex primera dama dels Estats Units farà una aparició especial a l'episodi, que es rodarà al teatre Orpheum de Los Angeles a l'octubre.