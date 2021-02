El cantant de Tequila, Ariel Rot, s'ha reunit amb alguns dels músics més representatius de les comarques gironines per al programa de La2 de Televisió Espanyola «Un país para escucharlo». En el recorregut musical del programa, el cantant argentí ha coincidit amb Gerard Quintana i Josep Thió, a Girona; Sílvia Pérez Cruz, a Calella de Palafrugell; i Sidonie, a Cadaqués. A més, també s'ha trobat amb Joan Pons d'El petit de cal eril, a Lleida.





A part d'aquests noms propis, Ariel Rot, durant el camí musical, conversa amb molts més artistes del territori com l', per saber com el paisatge i l'entorn han influït en la seva música.