Encara lluny de recuperar-nos de l'impacte i estralls ocasionats per la COVID-19 comencem a prendre consciència de la necessitat improrrogable que tenim de retronar-nos. Tot i que el darrer any ha tocat protegir-nos, especialment si es parla del sector turístic, a Hotels Ultonia Girona no han parat de pensar ni un sol moment en aquest anhelat retrobament.

Durant el Sant Joan de 1962 obria les portes el que en el seu moment va ser el primer establiment tres estrelles de la ciutat. El 24 de juny passat, coincidint amb aquesta efemèride, la terrassa de l'Ultonia va iniciar el nou servei després d'una cuidada remodelació. Fugint de l'esperit tradicional de la cocteleria clàssica, la seva terrassa va reobrir perquè locals i visitants descobrissin un estil de cocteleria fresc i per a tot el públic, mentre gaudeixen d'una posta de sol amb la Catedral il·luminada de fons. Tal com asseguren els seus responsables, si el que es busca és inspiració, aquest és el lloc adequat.

Les vistes al barri vell de Girona i al parc de la Devesa són el marc idoni d'un espai on gaudir d'un còctel d'autor acompanyat amb tocs gastronòmics i sota l'estàndard de servei d'aquest històric hotel. Aquesta experiència fins ara difícil de trobar, vol ser íntima i relaxada a ulls dels locals, però al mateix temps pretén atraure a tots aquells visitants que venen a descobrir l'autenticitat de la ciutat en primera persona.

El concepte de rooftop & cocktails, tan de moda a altres ciutats i destinacions, aterra a Girona de la mà del mestre cocteler Manel Vehí i amb clara intenció de ser un altre punt de trobada de la societat gironina de forma ininterrompuda durant els 365 dies de l'any. La versatilitat que ofereix l'espai permet acollir esdeveniments de petit format, tan necessaris en les circumstàncies actuals. Des d'una ocasió especial, festa privada, esdeveniments d'empresa, trobada familiar, vermuts, afterworks, sopars a peu dret o activitats de team building.

Amb aquesta aposta Hotels Ultonia Girona fa un pas endavant en la seva oferta per acollir esdeveniments on combina terrasses a cel obert i amb zona indoor, les diàfanes sales d'esdeveniments del Baluard i les 117 habitacions ubicades al cor de Girona. Sens dubte una aposta de present i futur.

La terrassa de l'Ultonia està configurada per assegurar en tot moment una confortable i relaxant experiència, independentment de l'època de l'any en què es decideixi visitar-la. Un espai perfectament equipat per als mesos vinents de tardor i hivern, amb calefactors i mantes a disposició dels clients, a més de zona indoor. Obre els 365 dies de l'any, entre setmana a partir de les 17.30h, i els caps de setmana a partir de les 12 del migdia. Per a més informació o reserves podeu contactar Hotels Ultonia Girona a través de la seva plana web www.hotelsultoniagirona.com o al telèfon 972 203 850.