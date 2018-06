«No ens ho inventem, els beneficis dels banys de bosc són reals»

Banys de bosc? No ens estarà venent una moto?

He, he, hi ha recerca científica que parla dels beneficis dels banys de bosc, no ens ho inventem, són reals. Està demostrat que és beneficiós respirar les partícules phytoncides que desprenen els arbres. No és una teràpia alternativa, al Japó i a la Xina fa molt temps que es fan banys de bosc. És una manera d'estalviar medicaments, sobretot en algunes patologies.

Però a veure: es tracta que jo entri al bosc i comenci a abraçar arbres com si no hi hagués un demà?

Home, si vol abraçar un arbre, vostè mateix. Però del que es tracta és d'estar allà dins, en silenci, fent uns exercicis suaus, en quietud i silenci, mentre el seu cos va rebent les partícules que li deia. El cos relaxat percep ben aviat les partícules. Els beneficis estan demostrats. Naturalment, tot ho farà acompanyat d'un guia, expert en la matèria, durant les tres hores que dura el bany.

Si aquest diumenge vaig a fer de dominguero a la costa, en una bona pineda, estaré prenent un bany de bosc?

Tots els boscos són positius, però en alguns hi ha molta més densitat de partícules, el nostre és d'avellaners i faigs. Una estona de pineda a la setmana... és una cosa diferent. Pensi que, per exemple, al nostre bosc no s'hi pot accedir sense guia. Aquest li mostra els exercicis que ha de fer per treure'n el màxim rendiment.

En quines patologies es mostra més eficaç el bosc?

En problemes cardiovasculars, i també en situacions d'insomni i estrès.

És més beneficiós anar al bosc de dia o de nit?

És igual, els banys de bosc també es poden fer de nit. Aquí, per exemple, hi ha la possibilitat d'adquirir un pack de les quatre estacions. En ser un bosc caducifoli, canvia de color i d'aspecte en cada estació. Els beneficis són iguals, i l'experiència és molt interessant.

Un bany cada tres mesos, vaja.

Segons els metges orientals, que són els que més han estudiat el tema, l'ideal és fer-ho durant diversos dies seguits. Sobretot pels que pateixen estrès, el primer dia es tracta d'adaptar-se a l'entorn. El segon dia ja és més profitós.

A un urbanita com jo, els boscos no li agraden perquè hi ha éssers vius, com formigues i granotes, que només vull veure en documentals de La 2.

(Riallada) No hi ha perill, és un bosc molt net. Això sí, miri de no anar on hi ha les granotetes, que allà estaran.

És per tots aquests beneficis, que els boscos han sigut tradicionalment refugi d'amants clandestins?

Ha, ha, potser sí. Potser els boscos afavoreixen la receptivitat i fan que les sensacions siguin més intenses. Però deixi clar que nosaltres no oferim aquest servei.