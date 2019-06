«En Joselito ens va dir que vigilem amb el canvi de veu»

Antonio i Paco són «Los gemelos Cortés», dos germans de Blanes, de 10 anys, que van impressionar tot Espanya amb la seva actuació a La Voz Kids. Des d'aleshores, ha sigut un no parar d'actuacions. Són el fenomen del moment, i ara promocionen el seu nou single: «Que levante la mano»

Quantes vegades els han confós?

Mols sovint. Quan anem a fer-nos fotos, al col·le... De vegades fins i tot la família s'equivoca, sobretot quan portem la mateixa roba i no parlem.

A veure si quan siguin grans intercanviaran la xicota...

(Riuen ) Nooo, això no.

Perquè imagino que des que són famosos, tenen èxit entre les nenes.

He, he, quan sortim per la televisió ens diuen «ai, que bé que ho heu fet». També «quin morro, vosaltres heu estat a Sevilla o a Londres, i jo no». Però es posen tots molt contents, per nosaltres.

Els agrada viatjar?

Sí.

Per què?

Bé, ens fa una mica de por l'avió. Però el viatge ens agrada, i cantar quan estem allà.

Ja els entenen, els estrangers?

Portem una traductora. Així que, quan volem dir alguna cosa, li diem a ella.

Els costa, aprendre's la lletra d'una cançó?

No, tenim bona memòria. Quan en tenim ganes i ens hi posem, l'enganxem de seguida.

Segurament que a l'hora d'estudiar les coses del col·legi no tenen tanta memòria, oi?

Sí, també. Hem tret molt bones notes. El pare sempre ens fa estudiar quan no tenim actuació. I si anem de viatge, demana deures al col·legi i ens els fa fer.

Veig que prenen tots dos un suc de pinya. Tenen els mateixos gustos fins en el beure i el menjar?

No, a mi m'agrada l'arròs amb pollastre! [diu un d'ells, al qual no reconec]. I a mi la fideuà! [diu l'altre]. En el que som iguals és en què no hi ha res que no ens agradi. Bé, a mi no m'agraden els bolets [diu un, a saber quin].

Per què tenen una cançó dedicada als seus pares?

Perquè sempre estan molt pendents de nosaltres, i sempre ens donen suport i ens ajuden. Estan amb nosaltres tant en els bons moments com en els dolents.

En tenen també una que parla de somnis. Quin és el seu somni?

El nostre somni era participar a La Voz Kids i treure un disc. I ja ho hem fet.

No em diguin que a 10 anys ja s'han quedat sense somnis.

No, home, ara volem seguir cantant. De fet, el que volem ser és actors-cantants.

Jo en conec un: Elvis Presley.

Nosaltres volem ser com en Joselito.

Això ja són paraules majors.

Ens encanta en Joselito. Per cert, a Sevilla el vam conèixer.

Caram! I què els va dir?

Doncs ens va dir que cantem molt bé. I que anem amb compte quan ens vingui el canvi de veu.

Ell sap del que parla. Ja és curiós que a la seva edat coneguin en Joselito...

És que l'avi és un gran fan d'en Joselito.

L'avui deu xalar, amb aquests nets.

Li agrada molt com cantem. A casa canta amb nosaltres i tot. Quan fem festes cantem tota la família junts.

Quin cinema els agrada?

Ens agraden les pel·lis d'en Vin Diesel.

En Vin Diesel es pentina com jo, eh?

També ens agraden les de La Roca.

Un altre que tal. Els agraden les nenes pijes, com la Conchita de la cançó?

(Riuen) Sí. No només la Conchita, sinó totes les nenes pijes. Però encara som petits per aquestes coses.

Cantaran sempre junts?

Sí, sempre junts.