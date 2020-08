Olot, la ciutat dels Sants i els volcans

Diuen que Olot, capital de la Garrotxa, és coneguda pels seus Sants i els seus volcans. No es va gaire desencaminat. Si més no, disposa d'un Museu dels Sants i està envoltada per una important zona volcànica. És també una ciutat marcada per l'art i per la pintura paisatgística que tantes vegades han plasmat destacats artistes de la pintura i l'escultura.

Olot representa també amb lletres majúscules l'anomenada cuina volcànica i té alguns restaurants i establiments de primer nivell i de fama reconeguda, molt apreciada pels paladars més exquisits. La capital de la Garrotxa pot presumir també de ser una ciutat on els volcans es poden veure dins de la trama urbana. Els principals són el Montsacopa, el volcà de Santa Margarita i el Croscat. Els volcans es poden visitar i actualment es tira endavant un centre d'interpretació volcànica que vol ser tot un referent a escala internacional. Una de les experiències més recomanables és veure els volcans i els seus cràters des de l'aire amb l'ajuda d'un globus aerostàtic.

L'activitat cultural a Olot té una gran rellevància. I a més, té una gran importància en el camp de l'imagineria religiosa. Tal com es recull en la pàgina web del Museu dels Sants «amb la intenció de recollir i projectar la riquesa de la indústria de producció d'imatgeria religiosa olotina, l'Ajuntament d'Olot funda el Museu dels Sants l'any 2007; en aquesta fundació hi participen també tots els tallers de sants existents a la ciutat, entitats i associacions locals». La visita es fa plenament imprescindible. «El Museu dels Sants és un centre patrimonial que permet conèixer la producció industrial de la imatgeria religiosa olotina, una activitat amb més de 100 anys d'història i que ha tingut una gran incidència en el desenvolupament de la ciutat. Al Museu, el visitant es troba immers en un taller real i en funcionament, on podrà conèixer no només el procés tradicional de fabricació d'imatgeria, sinó també la seva història».

L'art i la cultura té una gran extensió en el terreny de la pintura i l'escultura. Olot ha donat grans artistes com Josep Clarà, Miquel Blay i Marià Vayreda. Altres museus que es poden trobar a Olot són el Museu de la Garrotxa, el Museu dels Volcans i el Museu de Can Trincheria.

D'altra banda, la millora de les conexions amb l'entrada en funcionament dels túnels de Bracons ha fet que Olot sigui una ciutat molt visitada des d'altres comarques catalanes.