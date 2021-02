Aconsegueix amb Diari de Girona aquests productes imprescindibles

A partir del dissabte, 27 de febrer, Diari de Girona posa en marxa una nova promoció per als seus subscriptors i lectors. Es tracta d'un esprai antibaf per les ulleres, un paquet de cinc mascaretes sanitàries i un esprai per a desinfectar les superfícies.

L'esprai antibaf proporciona a les lents una pel·lícula especial i transitòria que evita que les ulleres s'entelin. L'esprai es pot utilitzar en qualsevol material de lents oftalmològiques i el seu efecte té una durada de 24 hores. També, es pot utilitzar en ulleres d'esport, en la pantalla del casc de la motocicleta o en ulleres de seguretat.

El paquet de cinc mascaretes sanitàries d'un sol ús incorporen una pinça nasal per a un millor ajustament. Les mascaretes de tipus IIR, són de color blau i són aptes per a professionals del sector mèdic.

L'esprai higienitzant està dissenyat per a una neteja i desinfecció efectiva d'articles d'ús quotidià com el telèfon mòbil, el carret de la compra, el teclat de l'ordinador, entre d'altres. A més, permet la desinfecció de superfícies d'ús comú com datàfons, el teclat del caixer automàtic, els poms de les portes, etc. L'ampolla té una capacitat de 20 ml i està fabricada en alumini.

Els lectors i subscriptors del diari Diari de Girona poden adquirir l'esprai higienitzant per només 3,99 euros, l'esprai antibaf per 7,99 euros i el paquet de cinc mascaretes sanitàries per 2,99 euros. Es pot comprar, a partir del dissabte, 27 de febrer, al teu quiosc habitual juntament amb el teu diari, i a les oficines ubicades al Passeig General Mendoza, 2 de Girona.