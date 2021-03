Truita de patates farcides: Receptes fàcils i delicioses

La truita de patata és un dels plats més típics de la gastronomia espanyola i avui celebra el seu Dia Internacional. D'origen i com el seu propi nom indica, la truita tradicional porta patates, ous i sal, a més de ceba que li dona un toc especial, encara que molts prefereixen eliminar aquest ingredient del seu plat estrella pel seu potent sabor.

No obstant això, amb el pas del temps i la innovació de diferents xefs - i de molts de nosaltres a casa nostra - la truita ha evolucionat i, avui dia, hi ha gairebé tantes truites diferents com la nostra ment aconsegueixi imaginar, ja que l'ou i la patata mariden bé amb gairebé tots els ingredients del nostre rebost.

Si pensem en embotits, podem trobar truites de patata de pernil ibèric, de xistorra, de xoriço, botifarra.... sense oblidar el formatge, ja que poques coses més delicioses hi ha que aquest plat tradicional amb un toc de formatge curat, brie o provolone, per posar tan sols algun exemple.

Truita de patates gambes i gambetes

Ingredients: Ous, patates 100 g de gambes, 100 g de gambetes, salsa de tomàquet, oli, sal.

Elaboració: Les gambes i les gambetes es couen en aigua bullent amb sal durant 10 minuts. Es pelen i es passen a una paella amb un parell de cullerades d'oli.

Es couen durant uns dos minuts i immediatament s'afegeixen els ous ben batuts amb una mica de sal.

Es prepara una truita de patata rodona o embolicada, al gust. Se serveix calenta acompanyada de salsa de tomàquet o simplement sola.

És important batre enèrgicament l'ou abans de cuinar-lo perquè així es millora considerablement la digestibilitat i es produeix una obertura de les proteïnes que facilita la seva ruptura i posterior assimilació.

Truita de patates amb espàrrecs

Ingredients: Espàrrecs verds, ous, patates, ceba, sal i oli d'oliva

Elaboració: El primer que has de fer és posar els espàrrecs a bullir. Quan estiguin tovets podràs retirar-los i tallar-los en daus.

El següent pas serà preparar les patates com si anessis a fer una truita de patates normal. Quan les patates estiguin llestes afegeix els espàrrecs i barreja-ho tot amb els ous.

Tira la mescla en una paella i marca la teva truita volta i volta de la manera tradicional.

Truita de patates farcida de gambes i formatge d'untar

Ingredients: Ous, patates, mig quilo de gambes, formatge per a untar, ceba, oli d'oliva i surt

Elaboració: La preparació d'aquesta truita comença preparant les gambes. Salteja-les en una paella amb una mica d'oli i retira-les. Posteriorment, hauràs de preparar la típica truita de patates.

Quan tinguis llestes les patates i les tinguis barrejades amb l'ou, tira sobre la paella la meitat de la teva truita.

Afegeix les gambes i cobreix amb el formatge d'untar. Tira la resta de la truita per damunt i dona-li la volta.

El resultat serà una saborosa truita farcida de gambes i formatge d'untar.