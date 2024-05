Montilivi podria acollir de 6.500 a 7.000 aficionats del Girona a la Champions

La capacitat de l’estadi de Montilivi per albergar aficionats locals, del Girona, en cas que els partits de la Champions es juguin aquí, serà d’entre 6.500 i 7.000 persones. Aquesta és la xifra sobre la qual treballa el club, un cop descomptats els diferents compromisos de la UEFA, i el paquet que correspon als seguidors rivals, i conscients que no es podran utilitzar les grades supletòries dels dos gols ni la de Preferent. L’estadi passarà a tenir una capacitat d’uns 9.000 espectadors, però en realitat, d’aquestes localitats, les que s’hauran de repartir els abonats i socis gironins qui sap si arribarà a les 7.000. Prendre la decisió és qüestió de dies i a hores d’ara no es pot descartar res: ni quedar-se a Girona amb aquest aforament reduït, ni marxar a Barcelona, a l’estadi de Montjuïc.

A les oficines de l’estadi, i també, als despatxos de Manchester i de Marcelo Claure, se segueix estudiant quin és el millor escenari a l’hora d’afrontar els, mínim, quatre partits que el Girona disputarà com a local la temporada que ve a la màxima competició continental. Conegut l’aforament que hi haurà disponible per a oferir als abonats, han anat apareixent d’altres condicionants, com totes les reformes que tocarà fer sí o sí per complir els requisits organitzatius de la UEFA. D’entrada caldrà una sala de premsa per a 100 periodistes, i reubicar les actuals 60 posicions de premsa escrita i ràdios que hi ha a la grada supletòria de Preferent en un altre lloc, perquè allà tampoc els permetran estar-hi. A Montilivi caldrà instal·lar-hi també una zona hosputality VIP per a la UEFA, ampliar les cabines per a la televisió, i dotar la instal·lació de tres sales de treball diferents per a periodistes, fotògrafs i el personal propi de la UEFA.

El Girona no és l’únic club que s’ha trobat classificat per a una competició europea i ha hagut d’afrontar tota una sèrie d’obres de millora al seu estadi, amb urgència, o arribar-se a plantejar un exili a una altra ciutat. L’any 2012, per exemple, el Màlaga va haver de condicionar La Rosaleda per ser aquesta instal·lació validada com a apta per a la Champions. Entre d’altres obres van haver de optimitzar el sistema de ticketing per fer que fins i tot els nens de qualsevol edat accedissin al camp amb entrada, augmentar les localitats destinades a l’afició visitant, ampliar l’àrea VIP, i disposar també de més espai per a la premsa i les televisions. El 2005 va ser el Vila-real qui va haver d’adaptar El Madrigal per a les exigències de la Champions. En dos mesos van fer nous els vestidors, la zona mixta i les taquilles, per exemple. D’altres clubs han solucionat els problemes amb mesures provisionals, com la instal·lació de carpes a l’exterior.

L’últim partit a casa

De moment, i a l’espera de saber quina decisió acabarà prenent el Girona, ahir es va saber que el darrer partit de la temporada, la visita del Granada a Montilivi, es jugarà el dissabte 25 de maig a les 21h. Tots els partits s’han programat, unificats, a aquesta mateixa hora, tot i que Lalliga ja va advertir que hi poden haver modificacions en funció de si hi ha alguna cosa en joc en cada duel. Abans del Girona-Granada els de Míchel, en la seva particular pugna amb el Barça pel subcampionat, visitaran demà l’Alabès (21h) i rebran dimarts el Vila-real (22h). Després només quedarà visitar el València el diumenge 19 a les 19h abans de tancar un curs històric a l’estadi amb el darrer ball de l’equip davant l’afició.

