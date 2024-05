Vine a visitar la XI edició de la fira Overland i Camper més gran del sud d’Europa

La gran cita dels vehicles Camper i Overland més gran del sud d'Europa torna a Girona. Concretament, Sant Miquel de Campmajor (Fangaventura) serà l'escenari els pròxims dies 17, 18 i 19 de maig d'una nova edició del Meeting Camper IATI. Els amants de l'estil de vida camper i usuaris dels overland expeditions 4x4, camions, bicicletes o motocicletes no es poden deixar passar per alt el complet programa que s'ha organitzat amb motiu de la fira que arriba a la seva onzena edició, amb novetats.

Durant els tres dies s'ofereixen diverses activitats com talles, conferències i xerrades divulgatives. / MEETING CAMPER IATI

Consolidat ja com un dels esdeveniments més importants del calendari de fires i el més gran del sud d'Europa durant tres dies hi seran presents un gran nombre d'expositors comercials que presentaran les darreres novetats del mercat. A banda, també és un bon lloc per fomentar els contactes empresarials entre els mateixos expositors i marques comercials del sector.

El públic té molts d'atractius durant totes les jornades com ara assistir a conferències de divulgació i xerrades tècniques, tallers i activitats d'aventura. Alguns dels temes que es tractaran seran, per exemple, com camperitzar un camió, l'aigua en el camper, un taller de primers auxilis i escoltar de primera mà experiències i aventures protagonitzades per diversos viatgers. Tots els detalls de la programació es pot trobar aquí.

Assistir a la Meeting Camper Iati és molt fàcil, ja que el públic pot fer-ho com a visitant de dia o accedir amb el seu vehicle a la zona d'acampada que hi haurà habilitada. Acampar en les seves instal·lacions és, sense cap dubte, la millor manera de gaudir i aprofitar la Meeting Camper Iati, i gaudir al màxim 3 dies compartint espai amb grans viatgers i els millors professionals del sector. Les inscripcions es poden fer a través de la seva pàgina web.

L'espai disposa de zona d'acampada, restauració i altres serveis pensats per fer més còmode l'estada al visitant. / MEETING CAMPER IATI

Tots els somnis del món càmper es poden fer realitat i per fer-ho encara molt més agradable es podrà gaudir d'una àmplia oferta de restauració i gastronomia a la zona de bar, restaurant i foodtrucks. Consulta tot el que t'espera i anticipa't i formalitza ja la teva inscripció a la seva web. Els preus pels vehicles càmper és de 75 euros i inclou diversos serveis; 10 euros per a ciclo i motos viatgers i també hi ha una tarifa especial de 5 euros per un dia com a visitant de l'esdeveniment i els menors de 14 anys gratuït, presentant el DNI.