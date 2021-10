Qui més i qui menys està fart de rebre trucades comercials en què t’ofereixen una nova tarifa per al mòbil, una connexió fixa d’internet o un canvi en el subministrador de serveis. Per augmentar la molèstia es realitzen a les hores més intempestives i el venedor acostuma a ser persistent. I no només hi ha trucades, també hi ha els SMS, el correu electrònic i el postal. Molta gent opta per bloquejar els números de telèfon de les diferents operadores telefòniques, tot i que no serveix de gaire, ja que aquests números van canviant. La Policia Nacional, a través de les xarxes socials, ha recordat diferents maneres de deslliurar-nos d’aquestes intromissions. A continuació, cinc claus.

1. La Llista Robinson

Pots restringir la publicitat no desitjada inscrivint les teves dades de forma gratuïta i voluntària en el fitxer d’exclusió publicitària denominat Llista Robinson que està gestionada per l’Associació Espanyola d’Economia Digital. La Llista Robinson, a la qual et pots inscriure clicant aquí, ha de ser consultada per aquells que vulguin fer una campanya publicitària per excloure’n les persones inscrites. El problema és que, malgrat que t’hi hagis inscrit, els comerciants et poden remetre publicitat dels seus productes o serveis si ets client o si els has donat el teu consentiment.

La inscripció de les teves dades en la Llista Robinson pot ser una bona solució per evitar les trucades dirigides a promocionar els productes o serveis d’empreses als quals no has prestat el teu consentiment perquè et facin publicitat o dels quals no ets client. Només has de registrar els números de telèfon en els quals no desitges rebre ofertes. També tens com a opció el fet que algunes empreses ofereixen sistemes perquè puguis rebutjar l’ús de les teves dades amb finalitats publicitàries, com ara marcar una casella que prevegi expressament el teu rebuig o acceptació.

2. Compte en donar el consentiment

En moltes ocasions quan ens beneficiem de promocions, ens fem una targeta de fidelitat d’un establiment o participem en un concurs ens sol·liciten el consentiment per enviar-nos publicitat. Si no desitgem rebre-la, cal estar atent per evitar donar el nostre consentiment i no acceptar sense més ni més tots els termes del concurs, oferta o promoció. Ara bé, tots els consentiments s’hauran de donar mitjançant un acte afirmatiu clar que reflecteixi aquesta voluntat. Per tant, no serà vàlid el nostre consentiment si ens remeten una comunicació indicant-nos que si no contestem s’entén que hem prestat l’esmentat consentiment.

3. Dret a l’oposició

Així mateix, les teves dades poden ser tractades amb finalitats publicitàries encara que no hagis prestat el teu consentiment, com passa amb la publicitat electrònica. Et poden enviar publicitat per mitjans electrònics si hi ha una relació contractual prèvia, sempre que les teves dades de contacte s’hagin obtingut de forma lícita i es tracti de publicitat de productes o serveis similars als que hagis contractat. No obstant, t’hauran d’oferir la possibilitat d’oposar-te a rebre publicitat mitjançant una forma senzilla i gratuïta, tant en el moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions que et dirigeixin. En aquest punt s’emmarcarà el dret a l’oposició, que pots consultar aquí amb més detall.

4. Dret a la supressió

En l'enllaç anterior també té més detalls per exercir el dret a la supressió. Si no desitges que l’entitat que t’envia publicitat tingui les teves dades personals, pots exercir aquest dret. Si ets client de l’entitat que t’envia publicitat és preferible que exerceixis el dret d’oposició o retiris el consentiment prestat perquè no continuï tractant les teves dades amb finalitats publicitàries, ja que la finalitat última del dret de supressió és l’eliminació de les dades dels tractaments de l’entitat.

5. Adeu a les guies de telèfon

Tens dret a no figurar en les guies telefòniques. Per a això, et pots adreçar a l’operadora amb la qual tens contractat el servei telefònic i comunicar-li que no desitges que les teves dades personals siguin publicades en les guies d’abonats.

On reclamar davant d’un assetjament telefònic

Si després d’exercir els teus drets o de posar en pràctica aquests suggeriments continues rebent publicitat no desitjada, pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pots obtenir més informació en aquest enllaç sobre com fer-ho, o si ho desitges, pots presentar una reclamació a la Seu Electrònica.