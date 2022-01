Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes gurmet d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo.

Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Sóc com l'aigua transparent, més l'ardència del meu cor deixa molt prop de la mort qui per mi la passió sent.

Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat abans del divendres 28 de gener, i entraràs en el concurs. Els noms dels guanyadors es publicaran el diumenge 30 de gener.