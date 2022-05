El Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia se celebra avui, 17 de maig, per a denunciar la discriminació de la qual són objecte les persones amb preferències sexuals diferents de les convencionals com és el cas dels homosexuals, els transsexuals, els bisexuals i les lesbianes a tot el món.

Cada any s'escull un lema per al Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. El 2022 el tema de la campanya és "Els nostres cossos, les nostres vides, els nostres drets. El 2021, el lema triat per a la campanya va ser "Junts: resistint, recolzant, sanant!", en una clara referència al context actual de recuperació de la pandèmia de COVID-19. Mentre que la campanya per a 2020 va ser "Trencant el silenci", un lema que va tractar d'alçar la veu perquè les persones no hagin d'ocultar mai la seva condició sexual, no s'avergonyeixin de qui són i perquè totes les opcions siguin acceptades per la societat.

Origen del Dia Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i la Bifòbia

Aquest dia va ser creat l'any 2004 i per a fer-ho possible, va ser necessari fer un dur treball de campanyes, perquè finalment l'any 2005 es proclamés de manera definitiva. En aquesta oportunitat, més de 40 països al voltant del món van participar en un gran esdeveniment que va ser transmès per importants mitjans de comunicació internacionals.

Molts països veuen encara avui l'homosexualitat com un mal en la societat i en alguns d'ells, condemnen durament a les persones que realitzen aquesta pràctica fins al punt d'haver d'anar a presó i inclusivament, hi ha llocs on li són arrabassades les seves vides.

Tothom té dret a un món sense discriminació

Actualment, vivim en una societat on la discriminació per raça, religió o condició social està a l'ordre del dia. Malgrat els anys i els avanços que ha aconseguit l'home, continuen existint persones que condemnen als seus semblants per pensar, sentir i actuar de manera diferent al que tradicionalment s'ha establert com a norma de pensament i comportament social.

En aquest sentit, existeix la necessitat que cada vegada s'aixequin més veus a tot el món perquè això no continuï ocorrent. Els éssers humans, per naturalesa neixen lliures, per tant, han de gaudir de drets i igualtat, els quals són inalienables.

En l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible establerta per l'Organització de les Nacions Unides, s'espera l'aprovació de polítiques i lleis i d'aquesta manera acabar d'una vegada per tota amb la discriminació, que tants problemes socials ha causat a tota la humanitat.