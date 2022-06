"Donem-li un descans". Quantes vegades pronunciem aquesta frase amb diferents significats? Ho diem per sortir d'una situació que no ens agrada o per sortir de l'atzucac d'una condició que s'allarga sense trobar una sortida. Però aquesta vegada volem dir-ho per parlar dels cabells, que de fet necessita una bona retallada. La calor d'aquests dies ens obliga a mantenir el coll i el clatell descoberts, per la qual cosa hi ha dues alternatives, tallar o lligar. Moltes aposten per talls de moda amb els cabells molt curts que requereixen poc manteniment i són súper cool. Altres es deixen els cabells molt llargs per recollir-los en pentinats glamurosos o informals.

El compromís adequat entre l'encant i la practicitat

N'hi ha que continuen preferint una solució de compromís, la longitud mitjana. Al capdavall, si ho penses bé, té molts avantatges. Realça totes les formes de la cara i té un efecte suavitzador dels trets. No és una solució radical com la drecera que descobreix la cara i ressalta cada mínima imperfecció. És una opció d'equilibri quan un ja no és jove i els cabells molt llargs ja no es porten de forma casual. Però sobretot quan els cabells han perdut cos i volum. El tall mitjà és fresc i lleuger però sobretot versàtil perquè manté la longitud adequada per no haver de prescindir d'una petita cua o monyo.

La solució més de moda per als que es decideixen per un pentinat mitjà és el lob de luxe, rebaixat amb serrell. No es tracta d'un tall estructurat i rígid, sinó d'un look capil·lar caracteritzat per tons i serrells a capes que creen moviment i lleugeresa. Es pot portar amb un copet o amb un serrell. El clàssic serrell de cortina o una solució descurada i alegre amb flocs irregulars i lliures al front. Un serrell molt versàtil que pots deixar créixer una mica per convertir-lo en un quiff o dividir-lo per la meitat i portar-lo de banda.

És clar que aquest tall combina practicitat i encant i és perfecte per a l'estiu per la seva versatilitat extrema. Es presta a un assecat natural sense assecador per crear pentinats desestructurats i alegres, lliures i airejats, que realcen el bronzejat. Perfecte tant per les vacances com pels llargs dies d'estiu a la ciutat. I amb la longitud justa per a una bonica cua quan arriba la calor. En definitiva, és impossible no estimar aquest tall de cabells que et fa semblar deu anys més jove.