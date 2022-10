El recorregut de la Cursa de la Dona 2022 torna a ser urbà i adaptat a totes les condicions. Un any més s’ha buscat que fos un itinerari planer, sense cap dificultat, per així facilitar la participació de tothom independentment de la seva condició física.

El punt de sortida serà novament el parc municipal de la Devesa. Es recomana a totes les participants que vagin arribant una estona abans i vagin ocupant a poc a poc el carril central des d’on es donarà la sortida. D’aquesta manera s’evitaran les aglomeracions i es busca que sigui una sortida esglaonada. Sortint del passeig de la Devesa es passarà pel costat de l’edifici de l’Auditori-Palau de Congressos per enfilar posteriorment per la perllongació de l’avinguda Josep Tarradellas i el pont sobre el riu Ter. En aquest punt les participants ja hauran superat el primer quilòmetre de la cursa. Passant pel costat dret de la rotonda que dona accés a la carretera de Taialà, la marea de participants anirà en direcció a la Rambla de Xavier Cugat -aquí hi ha la senyalització del segon quilòmetre- per girar a l’esquerra cap a la Font de l’Abat i tornarà a enfilar cap a la ciutat de Girona passant per l’avinguda de França.

Una de les novetats d’enguany és el canvi del recorregut de la prova per les obres del carrer de les Ballesteries. Tot i aquesta modificació, la cursa manté la distància de 5 km, passant per carrers tan emblemàtics de la ciutat com la plaça de la Independència, el carrer de Santa Clara o el carrer Nou.

La Cursa entrarà al quilòmetre 4 quan entri al carrer Nou. Llavors es girarà cap a la dreta per trobar un tram de l’avinguda de Jaume I fins a arribar a la zona de Correus i tornar a entrar al parc de la Devesa. El darrer tram és el que es torna a endinsar dins del parc per completar a la zona del passeig central el quilòmetre 5 de la cursa i arribar a la Copa on hi ha el punt de benvinguda. A l’arribada hi haurà com altres anys un final de festa de la mà de l’entrenadora Silvia Wang.