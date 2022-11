Les dietes, de qualsevol mena, comporten diversos problemes, el primer dels quals és l'anomenat 'fenomen io-io', és a dir, que una vegada que s'han perdut els quilos, es tornen a guanyar al cap d'uns mesos. D'aquesta manera, es perd pes i es torna a guanyar, un cicle continu i perenne. Aquesta condició, de fet, afecta moltes persones en el món. Les estimacions parlen d'un 80%, totes les persones que, una vegada que han perdut pes, el tornen a guanyar.

Mantenir el pes aconseguit no és fàcil, però tampoc és impossible. Aquí és on entra en joc la dieta inversa, que permet mantenir el pes ideal durant molt de temps, fins i tot per a tota la vida. En què consisteix? És una dieta de manteniment, molt pròxima a una dieta normal i equilibrada. Esbrinem més.

Aquest tipus de dieta, cada vegada més popular, permet a l'organisme adaptar el seu metabolisme energètic. Encara que mengis una mica més, el teu pes no canvia. Segons els nutricionistes, la base d'aquesta dieta inversa és el metabolisme basal de la persona, que utilitza l'energia per a mantenir les seves funcions vitals en repòs.

En resum, després de perdre pes, començant amb una dieta restrictiva, s'augmenten gradualment les calories, sobretot les dels carbohidrats, estem parlant d'un màxim de 100 calories cada setmana, enganyant el cos fent una espècie de pull-up. La dieta inversa consisteix a afegir uns 20 grams (és a dir, unes 100 calories) de carbohidrats un dia a la setmana, durant sis setmanes.

Després de sis setmanes, torna a augmentar 20 grams, sempre un dia cada set. Després d'uns mesos, s'aconsegueix una quantitat normal de calories, però el pes no augmenta. Encara que el principi bàsic és molt senzill, la dieta inversa no és fàcil, perquè cal ser precís. El millor és consultar a un nutricionista abans de posar-ho en pràctica, per a saber exactament quant cal afegir en calories i fins a on cal arribar.

Aquesta dieta té molts beneficis, per exemple permet recuperar la massa muscular perduda amb la dieta d'aprimament, però sense afectar la massa grassa. La dieta inversa ajuda sens dubte a controlar la gana i a tenir una sensació de control. En resum, s'han acabat les dietes restrictives!

El te antioxidant que t'ajuda a aprimar-te si el prens de nit

No és un simple te verd en pols, sinó un veritable elixir de benestar. Ric en antioxidants, aquest particular te oriental té propietats depuratives, desintoxicants i deshabituants. Pot estimular el metabolisme i retardar l'envelliment cel·lular. La clorofil·la continguda en la pols regenera les cèl·lules i contraresta els radicals lliures.

A diferència d'altres varietats de te, el matxa no conté massa cafeïna, per la qual cosa el seu efecte estimulant és molt suau. Es troba en pols i no en fulles seques, com els tes ordinaris, i es conrea en zones protegides del sol. Les fulles d'aquestes plantes són riques en minerals i vitamines i es cullen a mà per a després moldre-les en pols.

Per a ser transformades en pols, les fulles d'aquest te passen per diversos processos. Primer es couen al vapor perquè no s'oxidin i mantinguin intactes les seves propietats, més tard s'assequen i es molen en molins de pedra. L'elaboració d'aquest te és molt antiga i aquesta tradició es continua mantenint en l'actualitat. Hi ha dues varietats de te matxa.

El te matxa és molt valuós i té un preu més elevat que altres varietats. Beure una tassa al dia només pot fer-li bé al nostre cos. És rica en vitamines del grup B, betacarotens, minerals i polifenols, i també és drenant i desintoxicant.

Entre els seus beneficis, protegeix el fetge, regula la funció digestiva, millora la concentració, depura, reforça el sistema immunitari i controla el sucre i el colesterol en sang. L'aigua en la qual es bull la pols ha d'estar a 80°, per a gaudir-lo al màxim. Es beu a xarrups, lentament, i no ha d'afegir-se cap edulcorant.