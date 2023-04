L’ull sec es calcula que afecta un de cada deu adults espanyols majors de 40 anys, tot i que algunes xifres eleven la prevalència entre 15-30% de la població total, sent més freqüent en dones en edat de trastorns hormonals causats per la menopausa. És d’esperar que aquest percentatge augmenti per diversos motius: estil de vida (moltes hores davant de l’ordinador), l’alimentació o activitats quotidianes com conduir, llegir o cosir. El fet d’estar concentrats fent una activitat, sobretot de prop, disminueix la freqüència de parpelleig i conseqüentment afavoreix la sequedat ocular. També tenen un paper rellevant les calefaccions, els aires condicionats, la contaminació i el consum de determinats medicaments.

Els símptomes de la queratoconjuntivitis seca poden ser molt diversos: cremor, picor, sensació de malestar, dolor (punxades a l’ull, sovint a la zona del llagrimal), ulls plorosos, sensibilitat a la llum (fotofòbia), cansament d’ulls, sensació de pes... És molt característica la mala visió transitòria, sobretot al fer activitats que requereixin fixar la mirada, que millora al parpellejar. Cal tenir present que l’ull sec és una patologia crònica, però que pot millorar molt amb el tractament adequat. Després d’una extensa exploració per l’oftalmòleg especialista en superfície ocular, es pautarà el tractament específic per a cada cas. El tractament té dos pilars fonamentals: hidratació (llàgrimes artificials, sèrum autòleg, col·liri de membrana amniòtica...) i antiinflamatori (tipus corticoides i/o immunomoduladors, principalment). Aquest tractament es pot acompanyar de suplements via oral, taps llagrimals i/o de teràpia amb llum pulsada (IPL), en determinats casos. Donat que la còrnia és una de les parts del cos amb més terminacions sensitives, és molt important remarcar l’ús d’antiinflamatoris per millorar els símptomes. Actualment, l’Institut Oftalmològic de la Clínica Girona (Oftalis), apostant per la investigació i millora dels seus serveis, participa en dues Investigacions Clíniques observacionals prospectives (Laboratoris Salvat), encapçalades per la Dra. Sílvia Bover Solà. S’ha iniciat el reclutament de pacients a l’estudi, a fi de valorar l’eficàcia d’un nou producte i la millora sobretot de la simptomatologia d’ull sec amb unes noves gotes de llàgrima artificial durant el dia i un gel de nit.