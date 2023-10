Tot i que el nombre de participants absolut no és el més important en una cursa d’aquestes característiques, sí que és veritat que és un veritable indicatiu de la rellevància de l’esdeveniment. En el moment d’editar aquest suplement encara no estaven tancades del tot les inscripcions. Tot fa pensar que anirem encaminats cap a una edició d’absolut record. Hi ha ganes de sortir a córrer i a participar. Això s’ha notat durant el termini d’inscripcions.

La Cursa de la Dona de Girona no és només una activitat esportiva i social. És encara més. I això queda molt clar en cada edició, però aquest fet queda reafirmat en què precisament ara es compleixen 10 anys. Poques proves urbanes assoleixen aquesta fita i més quan no es tracta d’una competició purament esportiva. Tot això va quedar també expressat fa uns dies en l’acte de presentació de la cursa que es va celebrar com és tradicional a l’Ajuntament de Girona.

Sense restriccions

El regidor d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran Martínez, i els representants d’Esports Parra, Patrícia Parra i Xavier Avellana, van ser els encarregats de presentar l’edició 2023 d’enguany de la prova, que té com a objectiu arribar a les 7.500 inscrites i recuperar d’aquesta forma les xifres de participació d’abans de la pandèmia.

Les restriccions sanitàries que hi va haver en el seu moment van suposar un entrebanc, però ara ja s’ha assolit també l’absoluta normalitat i això s’ha traslladat en el ritme d’inscripcions i en l’interès al voltant de la cursa.

«La Cursa de la Dona va néixer com un esdeveniment de reivindicació de la dona en un àmbit tan masculinitzat com és l’esport, i que ha anat creixent i s’ha convertit en un referent de la ciutat i de les comarques gironines. Esperem i confiem a tenir una edició de rècord», va afirmar el regidor Àdam Bertran.

Una de les principals novetats d’aquest any és que s’oferirà el servei d’acollida d’infants municipal La Gombola el dia de la cursa, per tal de facilitar la participació en la prova a les dones que ho desitgin. Aquest servei està adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. Entre les activitats paral·leles que s’han organitzat al voltant de la cursa, hi ha nou entrenaments oficials per a la prova –que finalitzen avui- i una xerrada sobre la importància de la cura del sòl pelvià, que es farà demà dijous 5 d’octubre amb la col·laboració del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya. Al llarg d’aquesta xerrada es farà un «repàs de l’anatomia del sòl pèlvic i les funcionalitats que té. Així mateix, es donaran eines per a treballar la zona i incrementar la consciència corporal de la musculatura estabilitzadora que és igual d’important tant en exercici físic com en activitats quotidianes», segons la ponent, Paula Angulo Hidalgo.

A banda de la pròpia cursa de forma paral·lela s’organitzen altres activitats de difusió com aquestes citades. És una manera també d’escalfar motors i animar a la participació. Aquest any la marea serà de color rosa. La samarreta commemorativa s’haurà de recollir un cop formalitzada la inscripció.