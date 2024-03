Ja sabem que el moment de treure diners d’un caixer automàtic és un dels que més tensen algunes persones, perquè es veuen indefenses i molts cops s’han produït robatoris.

Conscients d’aquests perills i de la preocupació de molts ciutadans cada vegada que treuen diners, la Policia Nacional ha emès, a través de les seves xarxes socials, una sèrie de recomanacions per augmentar la seguretat i minimitzar els riscos davant possibles amenaces o intents de robatori als caixers automàtics.

Càmeres ocultes

En aquest tuit, que la Policia Nacional va publicar el diumenge 7 de maig, hi ha alguns consells útils que tothom hauria de saber. Per exemple, el primer és clau: tapar mentre tecleges al caixer. Així evitaràs que aconsegueixin el teu número de PIN si han instal·lat algun tipus de càmera als voltants de la màquina.

També adverteixen de la importància de revisar que no hi hagi cap objecte estrany, desconfiar de desconeguts i no treure grans quantitats de diners en metàl·lic als caixers.

Deshabilitar la targeta

Fa temps, el mateix Banc d’Espanya també va compartir les seves pròpies recomanacions sobre l’ús dels caixers automàtics i per fer aquest tipus d’operacions. La primera fa referència a un incident que, malgrat que no és gaire habitual, es pot produir: que el caixer es quedi la targeta.

En aquest cas, el més important és que, abans d’abandonar el caixer, la targeta hagi quedat bloquejada. També és essencial que l’usuari es posi en contacte amb l’entitat bancària i li comuniqui el problema. La recomanació de deshabilitar-la s’explica perquè el fet que el caixer es quedi amb la targeta es podria deure, no a una fallada tècnica, sinó a un intent d’estafa.