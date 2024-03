Vols fer un ambientador casolà?

Quan arribes a casa et vols sentir còmode, en tranquil·litat, en un ambient agradable. Aquí, les olors hi fan molt! Però, què passa quan la casa et fa mala olor? Cuinar, els desaigües, olors externes dels veïns, carrer, etc. Hi ha un munt d'olors que et poden incomodar i fer del teu santuari, un infern. Avui, et portem el remei per acabar amb aquestes males olors i poder descansar i gaudir del teu espai.

De vegades, els ambientadors que es poden trobar al supermercat no resulten del tot efectius. Altres remeis com l'encens potser no convencen per la curta durada. A més, encara que les espelmes aromàtiques també solen ser un clàssic, moltes vegades no serem a casa per vigilar la metxa. Aleshores, com fer que la nostra casa faci bona olor sense desemborsar molts diners?

La realitat és que no cal gaire per aconseguir una bona ambientació a la llar. Només cal recopilar alguns productes del dia a dia, que es poden aconseguir, fins i tot, sense sortir de casa.

Un usuari de TikTok va compartir un tip viral per aromatitzar l'habitatge. Consta de quatre senzills passos.

GAUDEIX DEL TEU NOU AROMA PER LA LLAR / PVPRODUCTIONS

El truc per aromatitzar la casa

En un petit recipient cal abocar un bon grapat de sal grossa. A continuació, s'hi afegiran tres cullerades d'alcohol etílic i es remourà perquè es distribueixi bé al recipient. El pas següent és afegir-hi la mida d'un o dos taps del teu detergent preferit i remenar de nou la barreja. Un cop tinguem tot ben integrat, es col·locaran diversos claus (de cuinar) entre els grans de sal. Aquests faran olor i, fins i tot, funcionaran com a repel·lent d'insectes.

A punt! Ja podem col·locar-lo al lloc de la casa que més ens agradi i gaudir d'una agradable aroma de roba neta. Un cop fet, per potenciar l'olor, hi podem afegir novament cullerades d'etanol. A més, si el col·loquem sobre un radiador també serà més eficaç i la bona olor arribarà més lluny encara.