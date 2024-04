El millor truc per acabar amb les taques groguenques del matalàs

Netejar i desinfectar tot el que ens envolta sol ser la solució per evitar contraure diverses malalties de la pell, etc. Així doncs, la nostra llar ha d'estar completament neta, tot i que, moltes vegades ens pugui fer mandra. A part del bany, que sol ser una de les estances que més neta hem de tenir, igual que la cuina, el dormitori no pot passar per alt. Aquest espai és el santuari del descans i és per això que l'hem de tenir molt net, sense pols i amb els llençols canviats setmanalment. Però, t'has plantejat com netejar el matalàs? Creus que l'has de netejar? La resposta és afirmativa; cada cert temps l'hem de netejar per evitar àcars, entre altres. A part d'aquests petits insectes, també hi pots trobar restes de taques groguenques; aquestes apareixen per suor o orina. Però no et preocupis perquè avui et portem la solució: aconsegueix eliminar les tasques grogues del matalàs amb aquest truc casolà: pren nota!

El truc casolà per acabar amb les taques groguenques

Desinfectar i eliminar aquestes taques del matalàs és possible gràcies a un truc de neteja casolà. Per això, només necessites aigua oxigenada, una llimona, un sabó per a roba o plats i un netejador en pols amb oxigen actiu o percarbonat de sodi.

Per començar, la poció màgica de neteja es prepara amb 100 ml d'aigua, 25 ml del suc d'una llimona, 50 ml d'aigua oxigenada i mitja cullerada sopera de sabó, que pot ser per a roba o per a plats. Aquesta barreja d'ingredients s'ha de posar en un pot amb polvoritzador.

El polvoritzador que t'ajudarà a netejar el matalàs / freepik

Per una altra banda, has d'utilitzar, sobre la zona groguenca del matalàs, un netejador en pols que tingui oxigen actiu. Als supermercats pots trobar moltes marques diferents o, si no pots comprar percarbonat de sodi. Després, es ruixa amb la barreja, realitzada prèviament, amb el polvoritzador sobre la zona on havíem aplicat el netejador en pols.

Quan la zona està mullada, cal aplicar vapor sobre la zona. Això es pot fer amb una "vaporeta" i, si no en tens, pots utilitzar el vapor d'una planxa. Això sí, has de tenir en compte que aquest aparell no arribi a tocar el matalàs perquè no es cremi. Per acabar, has de fregar amb un drap sobre la marca i, a poc a poc, la taca groguenca anirà desapareixent.

Si la marca groguenca és molt intensa, també tenim un altre truc de neteja que et pot interessar. En aquest cas, el que pots fer és dissoldre el netejador amb oxigen actiu en aigua calenta, mullar uns draps i fregar-los sobre aquesta zona.

Quan hagis acabat amb la neteja, pots eliminar les restes del netejador i el sabó, ruixant aigua sobre la zona i retirant els sobrants amb tovalloles. També es pot utilitzar l'assecador dels cabells per eixugar la zona.