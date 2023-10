La Garrotxa es blinda per evitar robatoris amb la instal·lació de diverses càmeres de videovigilància en punts estratègics de la comarca. Es tracta d'aparells connectats directament amb Mossos d'Esquadra, a qui els hi salta una alerta si la càmera detecta una matrícula sospitosa. D'aquesta manera, els agents saben per quina zona es mou i poden actuar abans que passi res. És la fórmula que ha trobat el Consell Comarcal de la Garrotxa per fer front a una mancança "evident" de policies i que es nota especialment en 20 dels 21 municipis que la conformen i que no tenen Policia Local. L'única localitat que sí que compta amb cos propi és la capital, Olot, fet que porta als alcaldes de pobles petits a demanar més mossos a la comarca.