Cinc bars musicals de Sitges han tornat a viure, efímerament, una nit de festa. El conegut com a 'Carrer del Pecat' ha estat l'escenari d'un assaig clínic que ha permès que 300 persones poguessin cantar i ballar sense haver de mantenir distància de seguretat. Totes han hagut de superar un test d'antígens i durant tota la nit ha estat indispensable dur posada una mascareta quirúrgica facilitada per l'organització. De l'experiment, el sector espera evidenciar la seguretat sanitària de pubs i discoteques per accelerar-ne la reobertura.